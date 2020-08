Belgische B&B-uitbater: “Hier is geen enkele besmetting”

Chris Van Wynsberghe, de Belgische uitbater van bed and breakfast Mas À l’Improviste in Maillane , vreest voor zijn septembermaand nu Buitenlandse Zaken code rood afkondigde voor het departement Bouches-du-Rhône. “De meeste Belgische en internationale toeristen verdwenen eigenlijk al eind juli. Nu waren ze aan het wachten om voor de nazomer te boeken. Maar die zullen nu wel niet meer komen. Mijn agenda zal echt leeg zijn, terwijl we in normale tijden tot halfweg oktober, begin november zijn volgeboekt. Na de lange periode van lockdown is dat een nieuwe ramp.”