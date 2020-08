Overvallers zijn pas 12 en 13 jaar, maar zo gevaarlijk dat ze moeten worden opgesloten

Antwerpen -

De jeugdrechter in Antwerpen heeft twee jongens van amper twaalf en dertien geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. De jongens zouden samen met een kompaan van achttien een vijftal overvallen gepleegd, gewapend met een machete en een taser. “Eigenlijk zegt de wet dat we jongeren pas vanaf veertien mogen opsluiten. Behalve als ze uitzonderlijk gevaarlijk gedrag vertonen. Wat hier het geval is”, klinkt het op het parket.