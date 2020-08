Hendrik Van Crombrugge, de nieuwe kapitein over de revolutie bij Anderlecht: “Geloof me: jullie zullen Kompany heel hard horen roepen”

De bom is gevallen. Vincent Kompany is coach van Anderlecht, Frank Vercauteren is weg. Maar hoe verliep die eerste werkweek van ‘Vince The Prince’ als fulltime trainer? Niemand kan ons meer inkijk geven dan Hendrik Van Crombrugge (27), de nieuwe aanvoerder van RSCA. Open en eerlijk over de werkwijze, de filosofie en het verleden. “Er zouden meer mensen zoveel moeten nadenken als Kompany.”