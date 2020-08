AA Gent-doelman Thomas Kaminski op weg naar Blackburn, Sinan Bolat moet vervanger worden

Terwijl Brecht Dejaegere door Laszlo Bölöni weer is opgevist in de selectie, is er zaterdagavond op Antwerp geen spoor meer van Thomas Kaminski. De 27-jarige doelman, na zijn foutje op STVV vorige speeldag gepasseerd ten voordele van Davy Roef, is op weg naar Blackburn Rovers. Op clubniveau is er al een akkoord voor zo’n 500.000 euro. Kaminski, die ook kon rekenen op interesse van Basel, legt er maandag medische tests af. Blackburn eindigde vorig seizoen elfde in de Engelse tweede klasse.