Mama krijgt volledig hoederecht over door ontvoerde Zakaria (3), maar hij is nog steeds bij vader

Begin augustus werd Zakaria (3) meegenomen naar Grâce-Hollogne door zijn vader terwijl hij bij zijn overgrootouders verbleef. Er kon toen niet gesproken worden van ontvoering omdat er nog geen beslissing werd genomen door de rechter. Maar Laura, de moeder van Zakaria, heeft zonet het exclusieve hoederecht gekregen. En toch heeft de vader hun zoontje nog steeds niet teruggebracht. Dat schrijft de Waalse krant Sudpresse.

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus verbleef Zakaria in het huis van zijn grootouders. Maar in de vroege ochtenduren nam de vader het kind mee terwijl hij aan het slapen was. Toen de overgrootmoeder naar de bakker vertrok, brak de man in en nam hij zijn zoontje mee. Een ontvoering die er toen niet echt eentje was aangezien Zakaria’s ouders de voogdij na hun relatiebreuk nooit in een officieel document hadden vastgelegd. En dus beschikte de vader over evenveel rechten als de moeder.

Gevangenisstraf

Intussen is daar verandering in gekomen. Want op dinsdag 18 augustus diende de moeder een verzoek tot voogdij in, in het kader van een uiterst dringende procedure, bij de familierechtbank in Luik. Ze kreeg uiteindelijk de voogdij over haar zoon. De vader van Zakaria mag hierdoor vanaf nu zijn zoon twee keer per maand zien, en telkens slechts een anderhalfuur.

Maar daarvoor moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De eerste is dat de vader het kind terugbrengt. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn aangezien de man weigert. Hij zegt namelijk te vrezen opgepakt te worden voor ook andere feiten als hij Zakaria terugbrengt. Hij moet namelijk enkele maanden naar de gevangenis wegens een drugszaak.

Het oordeel is wel niet definitief. Zakaria’s vader kan nog steeds in beroep gaan, wat kan leiden tot een vernietiging van de beslissing van de rechtbank.