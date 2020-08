Je hond uitlaten? Duitsland wil het verplichten, en wel tweemaal per dag

Vanaf volgend jaar worden Duitsers verplicht twee keer per dag hun hond uit te laten Foto: Shutterstock

Wie een hond heeft in Duitsland zal binnenkort niet meer zelf kunnen beslissen hoe vaak hij zijn hond uitlaat. Het zal namelijk wettelijk verplicht worden om trouwe viervoeters minstens twee keer per dag uit te laten.

9,4 miljoen Duitse honden bewegen niet genoeg of krijgen niet de stimuli die ze nodig hebben. Daarom voert de landbouwminister Julia Klöckner een nieuwe wet in dat Duitsers verplicht om tweemaal per dag hun hond uit te laten. De honden moeten ook minstens een uurtje buiten kunnen.

Volgens Klöckner is de nieuwe regeling gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen die aantonen dat honden “voldoende activiteit en contact met prikkels uit de omgeving” nodig hebben. Ze moeten dus contact hebben met zowel andere dieren als de natuur en mensen. Ook het langdurig vastbinden van honden aan een leiband zou verboden kunnen worden. Honden mogen ook niet meer een hele dag alleen thuis worden gelaten en moet ook meerdere keren per dag voor de hond gezorgd worden. “Honden zijn geen knuffels, ze hebben ook eigen behoeften waarmee rekening moet worden gehouden”, zei Klöckner nog.

De nieuwe wet zal volgend jaar worden ingevoerd maar zorgt nu al voor debat. Een van de belangrijkste vragen is hoe dat zal gecontroleerd worden aangezien 19 procent van de Duitse huishoudens een hond bezit. Volgens de woordvoerdster van de minister van Landbouw ligt de verantwoordelijkheid bij de staten, zij zullen zorgen voor de handhaving van de wet.