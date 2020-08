Sint-Martens-Latem krijgt eigen tv-programma: “Of iedereen hier rijk is? Er zijn er ook die een auto huren om erbij te horen”

Sint-Martens-Latem / Deurle / Gent -

In Sint-Martens-Latem hadden ze al het hoogste gemiddelde inkomen van het land, een Ferrarigarage en een hoop statige villa’s – al dan niet met helikopter. Vanaf dit najaar is er ook een eigen tv-programma. Op VTM 2 volgt ‘Latem leven’ bekende en vermogende inwoners. En dan groeit aan de Leie de vrees dat de reeks het imago van ‘rijkste gemeente’ nog meer zal aanzwengelen. “Of iedereen hier rijk is? Er zijn er ook die een chique auto huren om erbij te horen”