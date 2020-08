Nog eens 21 bewoners en 9 personeelsleden testen positief op corona in Milsenhof

Mechelen - In woonzorgcentrum Milsenhof in het centrum van Mechelen hebben deze week nog eens 21 bewoners en 9 personeelsleden extra positief getest op het coronavirus. In totaal raakten nu 58 bewoners en 17 personeelsleden besmet. Vijf bewoners verblijven in het ziekenhuis.

Omdat een eerste uitbraak dikwijls aanleiding geeft tot een tweede golf van extra besmettingen werden afgelopen donderdag de negatief geteste bewoners en personeelsleden opnieuw getest. Met als gevolg dat er nieuwe besmettingen met Covid-19 aan het licht kwamen. “Deze resultaten hebben ons genoodzaakt tot uitbreiding van de Cohort-zone. In totaal worden nu 58 positieve bewoners verspreid over twee aparte afdelingen”, zegt directeur Danny Coremans.

De besmette bewoners worden verzorgd door een vaste ploeg medewerkers. “Intussen wordt ons woonzorgcentrum via het hoofdkantoor bijgestaan door een support manager en een kwaliteitscoördinator. De continuïteit van de zorg wordt mee gewaarborgd door hulp van medewerkers Thuiszorg en Thuisverpleging van OTV Home Care”, vertelt Coremans. In overleg met het Vlaams Agentschap Zorg werd ook een crisismanager aangesteld die het woonzorgcentrum vanaf volgende week bijstaat.

In de loop van de volgende week worden alle overige negatief geteste bewoners en personeelsleden ook opnieuw getest. In het woonzorgcentrum zijn er in totaal 75 mensen besmet. “Maar we volgen de situatie op de voet. Als wij woensdag iedereen nog eens testen, hebben wij in drie weken tijd drie keer 160 mensen getest: 104 bewoners en 56 medewerkers”, legt Danny Coremans uit.

Bezoek blijft verboden.