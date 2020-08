De stotteraar die nog lang niet mag stemmen, maar met één speech een belangrijk wapen voor Joe Biden werd

Het was de verassing van de Democratische conventie: Brayden Harrington. De stotterende jongen bracht een aangrijpende speech over hoe Joe Biden hem geïnspireerd heeft. Harrington, die met zijn 13 jaar nog niet mag stemmen, inspireerde op zijn beurt duizenden mensen van over de hele wereld.

Een Democratische conventie bevat gewoonlijk weinig verassingen. Maar daar werd deze keer verandering in gebracht. Want wie naar de virtuele conventie keek, werd plots verast door de inspirerende toespraak van Brayden Harrington. “Hallo, mijn naam is Brayden Harrington en ik ben 13 jaar oud”, begon de jongen aarzelend. “En zonder Joe Biden zou ik vandaag niet met jullie praten. Want een paar maanden geleden ontmoette ik hem in New Hampshire. Hij vertelde me dat we lid waren van dezelfde club. Wij… stotteren”, vertelde de jongen. Joe Biden stotterde zelf ook als kind en gaf Harrington tips om het stotteren onder controle te kunnen houden.

In zijn toespraak vertelde de jongen dat Biden hem voorstelde op poëzie voor te lezen. De presidentskandidaat toonde hem ook hoe hij zijn toespraken kon markeren om ze gemakkelijker te kunnen onthouden. “Ik ben maar een gewoon kind maar in een korte tijd heeft Joe Biden me meer zelfvertrouwen gegeven over iets dat me al heel mijn leven dwarszit”, legde hij uit.

LEES OOK. Experts over dé speech van presidentskandidaat Joe Biden: hoe bracht hij het ervan af? (+)

Steun van Republikeinse kant

De twee minuten durende toespraak van Brayden was een opmerkelijk vertoon van kwetsbaarheid en moed. Het was een inspirerende speech, misschien zelfs een van de krachtigste momenten van de conventie. Dat werd ook duidelijk op sociale media, waar de speech intussen al duizenden keren gedeeld werd. Onder andere de auteur Rod Dreher Tweette over Brayden: “Een van mijn kinderen is een stotteraar. Hoeveel moed je ook denkt dat het vergde voor Brayden Harrington om deze toespraak te houden, geloof me, het is veel meer. God zegen dat kind en Joe Biden die hem de hoop heeft gegeven en de kans om te spreken”. Zelfs de raadgever van Trump, Kellyanne Conway, deelde de aanmoedigende boodschap “Goed bezig, Brayden!” op Twitter met de video van zijn toespraak.

Harrington zal zelf niet kunnen stemmen omdat hij nog maar 13 jaar oud is maar hij sloot zijn speech wel af met een boodschap voor diegenen die wel naar de stembus zullen trekken: “Kinderen zoals ik rekenen op jullie om voor iemand te stemmen naar wie we kunnen opkijken, iemand die om ons geeft, iemand die ons land en de wereld zich beter zal laten voelen.”