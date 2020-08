Nachtvissers met kapotte fles toegetakeld nabij safaripark Beekse Bergen

Twee vissers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig mishandeld langs het kanaal ter hoogte van het safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, een Nederlandse gemeente nabij de Belgische grens.

Het tweetal werd onverhoeds aangevallen door vier mensen en heeft volgens de politie flinke steek- dan wel snijwonden opgelopen, toegebracht met een kapotte fles. De daders zouden er na de mishandeling vandoor zijn gegaan in een bootje. Na een melding troffen de hulpdiensten de twee mannen gewond aan. Volgen hun verklaringen waren zij op twee verschillende plekken aan het nachtvissen. In hun slaap werden ze overvallen door twee mannen en twee vrouwen. Volgens de politie zijn de verdachten 18 tot 22 jaar oud.

Een van de vissers werd geslagen met een fles. De andere visser schoot hem te hulp, waarna beide mannen met een kapotte fles werden geslagen. De klappen hebben vermoedelijk de verwondingen veroorzaakt. Een getuige heeft de verdachten zien wegrennen. Zij zouden in een wit bootje met buitenboordmotor zijn gestapt, dat is weggevaren in de richting van Tilburg. Een zoekactie van de politie naar het bootje leverde niets op.