Rik Torfs over Marc Van Ranst: “Hij is iemand met een vrij extreme visie op de samenleving”

Na de Franstalige politici, is het voormalig rector van de KU Leuven Rik Torfs die kritiek uit op viroloog Marc Van Ranst. Eerder deze week lagen de twee al in de clinch op Twitter. Maar een interview in La Libre met Torfs zorgt voor nog wat olie op het vuur.

“Hij is een intelligente en ambitieuze man”, zegt de voormalige rector aan de Waalse krant. “Ik respecteer ieders vrijheid van meningsuiting, maar ik vind het problematisch dat we bij het spreken over de epidemie geen rekening houden met hun zeer radicale politieke opvattingen die gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van het land.” Volgens Torfs zou het naïef zijn om Van Ranst alleen als viroloog te beschouwen en moet er rekening gehouden worden met zijn “vrij extreme visie op de samenleving”.

“Mensen zijn bang van hem”

Volgens Torfs wordt er ook te veel waarde gehecht aan de meningen van de experten. “We zouden de verschillende standpunten meer moeten vergelijken en nuanceren. Ik denk ook - en ik kan verkeerd zijn - dat Marc Van Ranst een zeer uitgesproken mening heeft die anderen kan beïnvloeden. De mensen zijn bang van hem en willen niet dat hij hen tegenspreekt”, klinkt het nog.

Intussen heeft ook Marc Van Ranst gereageerd op het artikel. “Ik vind het voor Rik Torfs te gemakkelijk om zo iets te zeggen. Laat hem zijn beschuldigingen bewijzen met concrete voorbeelden”, zei hij aan La Libre. “Hij zal niets vinden, want al mijn aanbevelingen en observaties worden doorgegeven als wetenschapper. Er is geen politieke connotatie in wat ik zeg.”