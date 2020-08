Enorme drukte aan alle Brantano-winkels door uitverkoop

Voor de deuren van verschillende Brantano-winkels stond er vanochtend een lange rij. Vandaag is namelijk de uitverkoop van de voorraden van Brantano van start gegaan in 61 winkels. Nog voor de winkels de deuren openden stonden er al mensen buiten te wachten. Alle producten zijn vanaf vandaag/zaterdag te verkrijgen met 75 procent korting.

Op verschillende foto’s en filmpjes genomen door klanten en passanten is te zien hoe mensen lange files trotseren in de hoop een paar schoenen te bemachtigen aan een spotprijsje. Onder andere in Wilrijk, Mechelen, Merksem en Dilbeek zijn lange files. Maar ook voor winkels die niet opengaan vandaag staan lange files. Onder andere in Halle stonden vanochtend heel wat mensen aan te schuiven hoewel de winkel gesloten blijft.

Op de beelden is ook te zien hoe het toch moeilijk blijft om die anderhalve meter afstand te houden. Mensen staan duidelijk op elkaar gepropt en sommigen komen ook met het hele gezin, wat nog steeds niet toegelaten is. Pas vanaf maandag 24 augustus is funshoppen opnieuw toegelaten en mag er met twee personen gewinkeld worden.

Failliete modegroep

Enkele dagen geleden raakte bekend dat de Claes Retail Group, bekend van de winkels JBC en Mayerline, het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge van het failliete FNG heeft overgenomen. Ook voor Brantano zou er een oplossing in de maak zijn, maar de communicatie in verband met de overname, wordt verschoven tot eind dit weekend of zelfs pas maandag. Dat heeft alles te maken met de onrust over het zwaar bloedbad dat in de lucht hangt.

Al dagen gonst het gerucht dat de Duitse groep Deichmann – in ons land bekend van de ketens Van Haren en Snipes – maar een veertigtal winkels van Brantano zou overnemen. Dat staat in contrast met eerdere verklaringen van Krein Bons, de ceo van Van Haren, die sprak over ‘alle winkels’. En dat zijn er meer dan 100.