Agent krijgt trap in gezicht nadat klanten na sluitingsuur betrapt worden in café: burgemeester sluit zaak

Dendermonde - Twee agenten raakten gewond toen ze vrijdagnacht een café op de Grote Markt na sluitingsuur controleerden. Er was een afterparty aan de gang en twee twintigers werden zeer agressief toen de ordehandhavers ter plekke waren. “Dit is het tweede incident deze maand”, vertelt burgemeester Piet Buyse aan regionale zender TV Oost. “Ik duld dit niet meer. Ik ga vandaag nog een besluit nemen om de zaak voor minstens een week te sluiten.”

In een horecazaak op de Grote Markt die bekendstaat als 'nachtcafé' was er vrijdagnacht heibel. De politie controleerde er op het sluitingsuur. Na één uur was er blijkbaar een afterparty aan de gang. De agenten wilden die stilleggen toen enkele klanten, een man en een Belgische vrouw - beiden twintigers -, boven hun theewater gingen. Ze stelden zich weerspannig op bij de controle. Beiden waren ze onder invloed. De politie moest bijstand krijgen van andere patrouilles zodat de boel kon stilgelegd worden en de nodige arrestaties verricht.

Tijdens het tumult kregen twee agenten rake klappen, één kreeg zelfs een trap in het gezicht. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Beide agenten zijn minstens een week werkonbekwaam. “Geweld tegen politiemensen kan niet getolereerd worden”, zegt korpschef van de lokale politie van Dendermonde Patrick Feys. “Er moet hard tegen opgetreden worden. Hopelijk herstellen mijn mensen snel.”

Volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) is het al het tweede incident deze maand. “Voor het eerste was het een proces-verbaal, maar ik heb ook onmiddellijk een verwittiging gestuurd. Ik duld dit niet meer.” De burgemeester zal de zaak voor minstens een week sluiten om “te laten voelen aan iedereen dat dat soort zaken niet kunnen in deze stad”.

De twee agressievelingen werden opgepakt en zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor hun gedrag.