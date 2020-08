President Wit-Rusland beveelt leger om “territoriale integriteit te verdedigen”

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft het leger opgedragen om “de dwingendste maatregelen” te gebruiken om pogingen om zijn regering omver te werpen, te beëindigen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan een militaire basis in Grodno, nabij de grens met Polen in het westen van Wit-Rusland.

Loekasjenko is al 26 jaar aan de macht in Wit-Rusland, maar hij wordt geconfronteerd met hevige protesten sinds de controversiële presidentsverkiezingen van 9 augustus. De president herhaalde dat er vanuit het buitenland wordt geprobeerd om een revolutie te ontketenen in Wit-Rusland. “Het leger moet de meest dwingende maatregelen nemen om de territoriale integriteit van het land te beschermen”, aldus Loekasjenko.

De president claimt de verkiezingen te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen, maar volgens de betogers werd er gefraudeerd. Ook de Europese lidstaten erkennen de officiële uitslag van de Wit-Russische presidentsverkiezingen niet. “Deze verkiezingen waren vrij noch eerlijk. We erkennen de uitslag van de verkiezingen zoals die door de autoriteiten werd meegedeeld niet”, zei Europese Raadsvoorzitter Charles Michel eerder.

