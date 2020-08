Boris Johnson moet vroegtijdig naar huis keren nadat kampeerlocatie gelekt wordt

Wat een aangenaam kampeertripje moest worden, draaide voor Boris Johnson uit in een ramp. Hij moest namelijk zijn tent afbreken en terug naar huis keren nadat zijn kampeerlocatie in schotland werd gelekt.

De premier had samen met zijn verloofde Carrie Symonds en hun pasgeboren baby Wilfred een vakantie in Schotland gepland. Want het was tijd voor een pauze na een hectisch half jaar met onder andere het coronavirus en de Brexit. Het was hun eerste vakantie sinds het begin van de coronaviruspandemie. Het virus trof ook Johnson, hij raakte zwaar ziek eind april en moest zelfs even beademd worden.

Maar online werden foto’s gedeeld van zijn afgelegen huisje en tentje. Volgens lijfwachten was het niet veilig voor het gezin om daar te blijven. En dus zijn ze na drie nachten terug naar huis gevlogen. Volgens de Britse krant The Sun had het koppel samen met de baby in de tuin gekampeerd maar was het niet veilig genoeg. “De tent kan van te ver weg worden opgemerkt door een sluipschutter.”