Steve Bannon slaat nu al terug na aanhouding in fraudezaak: “Dit was een politieke afrekening”

De voormalige adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Bannon, noemde zijn arrestatie gisteren een “politieke afrekening” en beloofde de aanklachten tegen hem wegens fraude in verband met een fondsenverwervingscampagne gericht op het ondersteunen van de grensmuur van Trump, tegen te gaan.

“Ik ga niet terugdeinzen, dit is een politieke afrekening”, zei Bannen vrijdag op zijn conservatieve podcast ‘War Room’. “Iedereen weet dat ik van een goede strijd hou”, voegde hij er nog aan toe. Bannon beweert dat zijn arrestatie was om “mensen te stoppen en intimideren” die Trump steunen bij het bouwen van de muur aan de grens met Mexico. Bannon en drie anderen werden donderdag aangeklaagd voor het gebruik van honderdduizenden dollars die gedoneerd werden aan een online crowdfunding-campagne genaamd ‘We Build the Wall” voor persoonlijke uitgaven.

Bannon en een andere beklaagde, Brian Kolfage, hadden donoren beloofd dat de campagne - die uiteindelijk meer dan 25 miljoen dollar opleverde - 100 procent van dat geld zou gebruiken om de grensmuur te bouwen. In plaats daarvan gebruikte hij volgens aanklagers meer dan 1 miljoen dollar om Kolfage te betalen en persoonlijke uitgaven te dekken. Ze worden ook beschuldigd van samenzwering voor fraude en witwassen van geld. Bannon pleit niet schuldig en vertelde vrijdag in zijn podcast dat het om “pure onzin” gaat.