Tweede topofficier federale politie treedt af na “Hitlergroet-interventie” in Charleroi

De grote baas van de luchtvaartpolitie Danny Elst moet een stap opzij zetten na het debacle op de luchthaven van Charleroi waarbij de Slovaakse reiziger Jozef Chovanec omkwam na een politie-interventie. Dat bevestigt de federale politie. Na directeur-generaal André Desenfants is hij nu al de tweede topofficier die aftreedt.

Het grote verschil met Desenfants is dat Elst naast zijn voornemen om zelf een stap opzij te zetten, gelijktijdig een ordemaatregel opgelegd kreeg van de commissaris-generaal, zo vernamen we uit goede bron. Elst was op het moment van de feiten de officier van dienst. Hij heeft die arrestatie onder ogen gekregen. Hij wist van de feiten, of zou het toch moeten geweten hebben. Elst opereerde net onder Desenfants. Die laatste beweerde dat hij niets wist van de bewuste politie-interventie. Elst, die al vele jaren de luchtvaarpolitie leidde, krijgt vanaf maandag een administratieve functie toegemeten in de dienst “middelenbeheer”.

Jozef Chovanec (38), vader van een dochtertje stierf in februari 2018 na een politie-interventie waarbij de verwarde en agressieve man op de luchthaven van Charleroi van het vliegtuig werd gehaald. Hij bonkte met zijn hoofd tegen de tralies van de politiecel maar het liep pas helemaal fout toen de politie intervenieerde en hem met vijf man in bedwang trachtte te houden. Een agente maakte een Hitlergroet, een andere een dansje. Chovanec stierf enkele dagen nadien in het ziekenhuis. De beelden lekten pas onlangs uit. De familie van Chovanec vermoedt dat de Belgische justitie en politie de zaak in de doofpot wou steken.