Jérémy Perbet vanavond tegen ex-club Charleroi: “Als ik naar mijn ego had geluisterd, was ik nooit bij OHL beland”

Uitgerekend nu OHL het opneemt tegen Charleroi, kunnen de Leuvenaars geen beroep doen op spits Thomas Henry. En dus kijkt diens stand-in Jérémy Perbet naar alle waarschijnlijkheid de club van zijn hart in de ogen als basisspeler. Op zijn 35ste mag de Fransman nog eens bewijzen dat hij een van de gevaarlijkste aanvallers op de Belgische velden blijft. In aanloop naar de wedstrijd blikte hij terug op zijn tijd bij de Zebra’s en vertelt hij over zijn rol als supersub bij OHL.