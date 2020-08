“Officieus” oudste man ter wereld, de Zuid-Afrikaan Fredie Blom, sterft op 116-jarige leeftijd

Een Zuid-Afrikaan die de Spaanse griep van 1918 overleefd heeft, is nu in zijn 116de levensjaar overleden. Volgens zijn familie is hij een van de oudste mensen ter wereld geworden.

Fredie Blom was geboren op 8 mei 1904 en hij had zijn gezegende de leeftijd te danken aan “Gods genade”, zo zei hij zelf aan AFP eerder dit jaar.

Volgens het Guinness Book of World Records is de Brit Bob Weighton (112) de langst levende mens, maar volgens de media in Zuid-Afrika is Blom “officieus” de oudste man ter wereld.

Bloms hele familie stierf door de Spaanse griep toen hij een tiener was. Hij overleefde de gevreesde ziekte en werd vader van drie kinderen, samen met zijn vrouw Jeanette. Hij kreeg vijf kleinkinderen.

“Twee weken geleden was ‘oupa’ nog hout aan het zagen”, zei Andre Naidoo namens de familie aan AFP. “Het was een sterke man. Zeer trots ook”, voegde hij eraan toe. Plots ging hij sterk achteruit en op drie dagen “is hij ineengekrompen van een boom van een vent tot een zielig takje”, heet het.

Blom werd geboren in Adelaide nabij het Winterbergmassief in de Oostkaap. Hij stierf in het Tygerberg Hospital in Kaapstad. “Hij stierf niet aan corona, maar door een natuurlijke oorzaak”, zei Naidoo.