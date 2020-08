De val van ‘Full house’-actrice is compleet: zelfs haar dochters laten Lori Loughlin vallen

De in de jaren 90 bijzonder succesvolle actrice Lori Loughlin moet twee maanden naar de gevangenis. Haar echtgenoot en zij werden het gezicht van een steeds verder uitdeinend onderwijsschandaal in de VS en werden daar nu voor veroordeeld. Ook op privévlak stortte de wereld van Loughlin in. De val van een ooit zo populaire actrice.

In de jaren 90 katapulteerde Lori Loughlin in geen tijd richting wereldfaam. Ze speelde tante Becky in Full House, verzilverde gastrollen in Seinfeld en The Drew Carey Show en was in tal van films te ...