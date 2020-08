Huis beschoten in Borgerhout: labo ter plaatse

Borgerhout - In de Beukenstraat in Borgerhout is afgelopen nacht een huis beschoten. De Antwerpse politie werd pas zaterdagmiddag verwittigd van het schietincident. Het onderzoek naar de feiten loopt volop, het gerechtelijk labo is ter plaatse voor een sporenonderzoek.

“Er werd vrijdagnacht een luide knal gehoord in de straat, maar pas zaterdagnamiddag werden onze diensten in kennis gesteld”, aldus politiewoordvoerder Sven Lommaert. De aanleiding van de feiten is nog onduidelijk. “Of er een link is met eerdere schietincidenten of granaataanslagen in het drugsmilieu maakt deel uit van het onderzoek”, klinkt het.

Beukenstraat Foto: BFM