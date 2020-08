Opvallende statistiek maakt eigen doelpunt van Romelu Lukaku in Europa League-finale nog iets pijnlijker

Voetbalminnend België leefde vrijdagavond hardop mee met Romelu Lukaku. De topspits van Internazionale en de Rode Duivels besliste de Europa League-finale tegen Sevilla met een ongelukkig eigen doelpunt in de tweede helft. Het is ongetwijfeld één van de pijnlijkste momenten uit zijn loopbaan, zeker als je bedenkt dat Lukaku tot nu toe slechts 1 prijs pakte in teamverband tijdens zijn hele carrière: het landskampioenschap met Anderlecht in 2010.

Het zag er allemaal nog zo goed uit in Keulen, enkele minuten na de aftrap. Romelu Lukaku had net vanaf de stip de score geopend voor Inter in de Europa League-finale. Met 34 doelpunten, een evenaring van een oud record van Ronaldo en een tweede plek in de Serie A beleefde Lukaku al één van zijn beste seizoen ooit. Eindwinst in de Europa League zou een prachtige beloning geweest zijn voor de Rode Duivel. De kroon op het werk kwam er echter niet na het ongelukkige eigen doelpunt dat Lukaku in de tweede helft scoorde, waardoor Inter de Europa League door de vingers zag glippen.

Geen prijs sinds 2010

Voor een zwaar ontgoochelde Lukaku was het verdict pijnlijk, want hij greep zo naast zijn eerste collectieve prijs in meer dan tien jaar. Inderdaad: nadat Lukaku in april 2010 met Anderlecht de Belgische landstitel veroverde - in het eerste seizoen dat de befaamde play-offs gespeeld werden - pakte hij met geen enkel team nog een prijs. En dat terwijl de 27-jarige Lukaku sindsdien uitkwam voor grote clubs als Chelsea, Everton, Manchester United en nu ook Inter.

Romelu Lukaku werd op 16-jarige leeftijd landskampioen met Anderlecht: daarna volgde, wat collectieve prijzen betreft, de grote droogte. Foto: BELGA

Officieel heeft Lukaku wel nog een tweede collectieve prijs op zijn palmares staan. Toen Chelsea in 2012 de FA Cup won, stond de toen bijna 19-jarige Lukaku immers op de loonlijst van The Blues. Hij speelde tijdens dat toernooi echter slechts twee minuten mee, in de eerste wedstrijd tegen Portsmouth.

Genoeg individuele erkenningen

Hoewel Lukaku in teamverband nog niet vaak de hoofdvogel afschoot, zal de derde plek met de Rode Duivels op het WK 2018 die pijn zeker wat verzachten. En op individueel vlak pakte de topspits al enkele prijzen: hij werd tweemaal topscorer (met Anderlecht in de Jupiler Pro League in 2010 en met Everton in de Europa League in 2015), werd in België Sportbelofte van het Jaar en winnaar van de Ebbenhouten Schoen, en werd in de Premier League ook tweemaal uitgeroepen tot Speler van de Maand: een erkenning waar men in Engeland niet licht over gaat.