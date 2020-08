LIVE. 25 jaar geleden verdwenen An en Eefje: volg hier de herdenking

Hasselt -

Zondag is het precies 25 jaar geleden dat de Limburgse tieners An en Eefje verdwenen en in de klauwen van Marc Dutroux belandden. De twee slachtoffers van de gruwelijke feiten zijn nog niet vergeten. Een kwarteeuw na de verdwijning van de vriendinnen, herdenkt Hasselt An en Eefje in het Stadspark van de provinciehoofdstad. Volg de uitzending van de herdenking hier live vanaf 10 uur.