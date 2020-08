Club Brugge kent al z’n Champions League-tegenstanders uit pot 1, winst Sevilla is slecht nieuws voor AA Gent

Met Europa League-winnaar Sevilla is ook de laatste ploeg gekend die op 1 oktober in pot 1 zit als er in Athene geloot wordt voor de Champions League. De finale van de CL heeft geen belang meer aangezien Bayern en PSG sowieso al in pot 1 zaten. Club Brugge weet dus waar het aan toe is. De Belgische landskampioen zit in pot 4. Als AA Gent twee (zware) voorrondes overleeft, zit het mogelijk in pot 3.

Nu Sevilla de EL gewonnen heeft, zijn al 26 van de 32 deelnemers aan de Champions League gekend en ligt pot 1 helemaal vast. Nu al (voor 99,9%) zeker is dat Club Brugge in pot 4 zit, bij de clubs met de laagste Europese coëfficiënten. Met 28.500 punten zijn er momenteel maar drie clubs met een lagere coëfficiënt bij: het Duitse Mönchengladbach (26.000), het Turkse Basaksehir (21.500) en het Franse Rennes (14.000). Club kan alleen nog in pot 3 terechtkomen, als er in de voorrondes vijf clubs doorstoten met een lagere coëfficiënt. Maar dat is onrealistisch, dat vraagt te veel stuntwerk van kleinere teams. Onder meer Benfica, Dinamo Kiev, Besiktas, RB Salzburg, Celtic, Olympiakos,... zouden zich dan in de derde of vierde voorronde allemaal moeten laten verrassen door klein grut. De kans dat dat gebeurt, is eigenlijk onbestaande.

Pech voor Gent

De andere mogelijke Belgische deelnemer aan de Champions League is AA Gent. De Buffalo’s hebben de laatste jaren een stevige Europese coëfficiënt opgebouwd: 39.500 punten - de hoogste van alle Belgische ploegen. Maar het moet wel de derde en de vierde voorronde zien te overleven (iets waar Club vorig jaar met bloed, zweet en tranen in slaagde). Gent heeft wel de pech dat het benadeeld wordt door de winst van Sevilla in de Europa League. De uitleg is nogal ingewikkeld maar het komt erop neer dat twee ploegen met lagere coëfficiënt - Rennes en Krasnodar - hierdoor een bank vooruitschuiven. Rennes mag meteen naar de poules van de CL, Krasnodar meteen naar de vierde voorronde.

Dankzij enkele sterke Europese campagnes uit het verleden - hier Benito Raman met trainer Hein Vanhaezebrouck tegen Valencia - heeft AA Gent van alle Belgische ploegen de hoogste Europese coëfficiënt. Foto: Photo News

Gent moet nu hopen dat het Turkse Besiktas zich laat verrassen in de tweede voorronde van de CL. Als Besiktas zich plaatst voor de derde voorronde zijn de Turken vanwege hun betere coëfficiënt (54.000) reekshoofd samen met Benfica (70.000) en Dinamo Kiev (55.000). Als Besiktas sneuvelt, neemt Gent die plaats in. Bovendien wordt die derde voorronde wegens corona in één match gespeeld. Met een beetje pech bij de loting op 1 augustus moeten de Buffalo’s dus op 15 of 16 september in één alles-of-niets match buitenhuis spelen bij Besiktas, Benfica of Kiev: dat zijn geen cadeaus.

Stoot Gent door, dan wordt er in de vierde voorronde - de zogenaamde play-offs - wel thuis én uit gespeeld. En moest Gent ook die ronde overleven, dan zou het voor de loting van de poules meer dan waarschijnlijk in pot 3 terechtkomen en een gunstigere uitgangspositie hebben dan Club Brugge. Hetzelfde overkwam Club trouwens vorig jaar, maar dan omgekeerd. Toen zat Genk als kampioen in pot 4, maar belandde Club vanuit de voorrondes in pot 3.

Vangnet Europa League

Het goeie nieuws voor Gent is: wat er ook gebeurt in de Champions League-voorrondes, het heeft altijd een vangnet. Ook als het in een van beide rondes verliest, speelt het enkele maanden Europees, want dan mag het naar de poules van de Europa League, waar ook al Antwerp in zit.

Club Brugge mag zich intussen alvast opmaken voor een stevige poule. Vorig jaar lootte het Real Madrid en PSG maar dat is nu onmogelijk. Die twee clubs zitten allebei in pot 1, samen met Juventus, Bayern, Liverpool… Uit pot 2 is er keuze uit onder meer Barcelona, Atletico, Chelsea, Dortmund, en twee Manchesters: City én United. Club lootte vorig jaar met Galatasaray nog een zogenaamd zwak broertje uit pot 4 maar daar moet het nu dus niet op rekenen.

Dit zijn momenteel de potten:

Pot 1: Real, Liverpool, Juventus, Bayern, PSG, Zenit, Porto, Sevilla.

Pot 2: Barcelona, Atletico, Man City, Man Utd, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Benfica (*)

Pot 3: Ajax, Kiev (*), Salzburg (*), Leipzig, Inter, Olympiakos (*), Lazio, Celtic (*)

Pot 4: Atalanta, Zagreb (*), Lokomotiv Moskou, Marseille, Club Brugge, Mönchengladbach, Basaksehir, Rennes.

(*) deze ploegen komen uit de voorrondes. De zes ploegen hierboven zijn die met de hoogste Europese coëfficiënt in die voorrondes. Eén van hen kan dus in theorie uitgeschakeld worden door AA Gent.