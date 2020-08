Toestand Navalny “heel zorgwekkend”: “De vraag is niet alleen of hij dit zal overleven, maar ook hoe”

De Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny (44) is in “zeer zorgwekkende” toestand toegekomen in Berlijn. Dat zegt de arts die hem op het vliegtuig verzorgd heeft. Navalny zal in het Charité-ziekenhuis verder behandeld worden voor de mogelijke vergiftiging.

Navalny, een van de grootste critici van president Vladimir Poetin, werd zaterdagochtend rond 10.30 uur opgenomen in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Anderhalf uur eerder was hij met een speciaal ambulancevliegtuig geland op de luchthaven Tegel in Berlijn. Daar zal hij verder behandeld worden voor de coma waar hij in beland is sinds hij donderdag onwel werd op een vlucht naar Moskou. Volgens zijn team werd hij vergiftigd, Russische artsen ontkennen dat.

“Zeer zorgwekkend”

Volgens Jaka Bizilj van de Duitse organisatie is zijn toestand “zeer zorgwekkend”. Hij had die eerst als “stabiel” omschreven, maar stelde even later bij. “De vraag is niet alleen of hij dit zal overleven”, zei hij. “Er zijn meerdere vragen: zal hij het overleven hoeveel schade zal hij opgelopen hebben en kan hij weer normaal leven.”

“We hebben een duidelijke mededeling van de artsen gekregen dat als er geen noodlanding in Omsk was uitgevoerd, hij zou zijn overleden.” Volgens Bizilj is het aan de artsen en familie van Navalny om verdere mededelingen te doen over diens gezondheid.

Privéjet

Een team Duitse artsen was door Cinema for Peace met een privéjet naar Rusland gestuurd om Navalny op te halen. De politicus raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig, op weg naar Moskou. Volgens berichten zou de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd zijn. Daarom werd in Omsk een noodlanding gemaakt. De Russische artsen zeiden dat Navalny een stofwisselingskwaal heeft.

Een woordvoerster van Navalny bedankte iedereen die heeft meegeholpen om de behandeling in Duitsland mogelijk te maken. Het toestel vertrok zaterdagochtend om 4 uur (lokale tijd) uit Omsk en arriveerde rond 9 uur “Heel erg bedankt voor alle steun. De strijd om het leven van Aleksej en diens gezondheid begint nu pas echt en er is nog heel veel te doen. In elk geval is de eerste stap nu gezet”, zei ze.