Vrees voor te weinig injectiespuiten coronavaccin, volgens Trump zijn er 850 miljoen extra nodig

Wat als er binnenkort een COVID-19-vaccin is, maar te weinig spuiten om het te gebruiken? Het is niet alleen de grote vrees van belangenorganisatie European Biosafety Network. Ook in de States liggen ze ervan wakker. Amerikaanse bedrijven maken ongeveer 663 miljoen injectiespuiten per jaar, maar de regering Trump heeft berekend dat er misschien 850 miljoen extra nodig zullen zijn.

De Amerikaanse federale overheid heeft al honderden miljoenen dollars uitgegeven in de hoop een tekort aan spuiten te voorkomen. Die voorzorgsmaatregelen zijn nodig. Want de VS hopen al een eerste vaccin deze winter in noodsituaties te kunnen gebruiken.

Toch waarschuwen experts nu al dat Amerika weinig tijd heeft om de voorraden injectiespuiten aan te vullen. Ze voorspellen dat er vooral problemen zullen komen, in 2021. Fabrikanten zullen de capaciteit moeten verdubbelen om aan de vraag in de VS alleen te voldoen.

“Wat we regeringen over de hele wereld hebben verteld, is dat ze nu moet bestellen en niet moet wachten tot een vaccin klaar is”, zegt Troy Kirkpatrick, woordvoerder van Becton, Dickinson & Co (BD). BD is ‘s werelds grootste fabrikant van spuiten en maakt meer dan de helft van de injectiespuiten die in de VS worden gebruikt.

Slechts 15 miljoen injectiespuiten

Ook anderen waarschuwen al enige tijd voor een mogelijk tekort aan spuiten. In mei diende de klokkenluider en voormalig directeur van de Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) Rick Bright een klacht in waarin hij beweerde dat de Amerikaanse overheid slechts een voorraad van 15 miljoen injectiespuiten heeft.

In de States produceren momenteel vijf grote bedrijven injectiespuiten. Zij leveren jaarlijks 663 miljoen spuiten af, vaak gebruikt voor griepprikken. De regering-Trump schat dat de VS mogelijk 850 miljoen extra spuiten nodig heeft voor het Covid-19-vaccin.

“In de allereerste fase hebben we genoeg, want we gaan geen miljarden mensen vaccineren”, zegt Prashant Yadav, onderzoeker bij het Center for Global Development. “In de tweede en derde fase van de vaccinatieronde wordt het lastig.”

“Goede positie”

Niet alle experts in het veld maken zich zorgen. “De injectiespuiten zijn het makkelijke gedeelte, en ik denk dat wij als land in een zeer goede positie verkeren om ermee om te gaan”, zegt Chaun Powell, vicepresident bij Premier Inc, een bedrijf voor medische toeleveringsketens.

Ook analisten van onderzoeksbureau McKinsey zijn van mening dat vaccinfabrikanten de capaciteit hebben om tegen het einde van 2020 tot 1 miljard vaccins te produceren. En 9 miljard tegen 2021.