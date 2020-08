Antwerp is bezig met defensieve versterking versterking. The Great Old toont interesse in Jae-Ik-Lee, een Zuid-Koreaan die momenteel bij de Qatarese vicekampioen Al Rayyan speelt. De 21-jarige verdediger zou dit seizoen verhuurd kunnen worden aan Antwerp, zo liet de Qatarese club weten.

Jae-Ik-Lee is sinds vorige zomer aan de slag in Qatar, waar hij Al Rayyan meehielp om de tweede plek in de competitie te veroveren. De competitie zit er sinds vrijdag op.