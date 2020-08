Dembele en Fellaini voetballen in China al opnieuw voor publiek

In de Chinese voetbalstadions zijn sinds zaterdag de supporters opnieuw welkom, voor de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus.

De wedstrijd in Suzhou tussen Shanghai SIPG en Beijing Guon, twee kanshebbers op de titel, werd bijgewoond door 2.000 supporters. De Braziliaan Oscar, ex-Chelsea, speelde zich in de kijker door eerst de assist te geven voor de gelijkmaker en vervolgens zelf de winnende 2-1 te scoren voor SIPG.

De Chinese voetbalinstanties hebben beslist om een beperkt aantal toeschouwers beetje bij beetje op te drijven sinds de start van de competitie.

De fans moeten zich wel aan erg strikte preventiemaatregelen houden. De supporters van Beijing en SIPG, die met de bus naar het stadion werden vervoerd, moesten een test ondergaan tijdens de week en overal minstens een meter afstand houden. Ze moeten ook de hele wedstrijd een masker dragen.

De Super Liga was één van de competities die het eerst werd getroffen door het coronavirus. Het Chinese voetbalkampioenschap, dat normaal moest starten op 22 februari, ging uiteindelijk pas op 25 juli van start met gesloten deuren.

De spelers van de zestien clubs leven geïsoleerd in twee bubbels, eentje in Suzhou, nabij Shanghai, de andere in Dalian, in het noordoosten van China, waar ook Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa Dembele (Guangzhou R&F) spelen. Daar blijven ze nog tot minstens eind september.