KV Mechelen gaat in eigen huis de boot in tegen weerbaar Cercle Brugge

KV Mechelen heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Malinwa ging in eigen stadion met 2-3 de boot in tegen een efficiënt Cercle Brugge. Dankzij een knappe retro van matchwinnaar Somers - en een discutabele beslissing van ref Van Damme in de slotfase - start Cercle met een knappe 6 op 9

Geen verrassingen aan de aftrap bij de thuisploeg. Wouter Vrancken koos voor de derde week op rij voor dezelfde basiself. Togui bleef dus de voorkeur krijgen op De Camargo in de spits. Bij de bezoekers ontbrak spits Mbenza - tegen Antwerp nog matchwinnaar met twee goals - met een liesblessure. Nieuwkomer Iké Ugbo was zijn vervanger.

Net als tegen Anderlecht startte KV Mechelen sterk met twee goede kansen in de eerste vijf minuten. Een knappe aanval, opgezet door Van Damme en Schoofs, eindigde met een schuiver tegen de paal van Hairemans. Kort daarna kreeg ook Togui, vrijgespeeld door Van Damme, een schietkans in de zestien maar zijn schot ging voorlangs. Cercle overleefde het openingsoffensief van KV en schoof voorzichtig op richting het doel van Coucke. Verder dan een paar hoekschoppen en weggewerkte voorzetten kwam de Vereniging echter niet.

Vierde kans, goede kans

Op het halfuur versierde KV zijn derde grote kans. Een voorzet van Kabore schoot door tot bij Storm maar ook zijn schot strandde via de vingertoppen van Didillon tegen de paal. KV verdiende de voorsprong en kreeg nog voor de rust loon naar werken. Hairemans kon balverlies van Taravel niet afstraffen omdat Didillon opnieuw uitpakte met een knappe redding maar tegen de rebound van Togui was de ex-doelman van Anderlecht niet opgewassen. De Ivoriaan was goed gevolgd en knalde de bal hoog in doel. Een paar minuten later kreeg hij al een volgende grote kans voorgeschoteld: Velkovski speelde dramatisch in, Togui trapte de opgelegde kans wild over.

Efficiënt Cercle

Ook na de rust was het eerste gevaar voor KV. Schoofs krulde een vrije trap richting winkelhaak, Didillon zweefde de bal eruit. Daarna nam Cercle over en toonde het zich - net als tegen Antwerp - dodelijk efficiënt. Hoggas infiltreerde goed in de zestien, Ugbo kopte aan de eerste paal binnen. Twee minuten later was het al opnieuw raak. Taravel verstuurde een lange bal naar Hogic, Bijker liet zijn man zomaar lopen en de Bosniër werkte fraai af (1-2). Twee kansen, twee goals: een exacte kopie van de wedstrijd tegen Antwerp dus.

In tegenstelling tot ‘The Great Old’ had KV wel nog tijd om te reageren. Vrancken gooide De Camargo en Kaya in de strijd en zijn wissels leverden bijna meteen resultaat op. Een voorzet van de goed ingevallen Kaya werd niet goed weggewerkt, Togui kopte eerst nog op de lat, Vranckx trof wel raak in de rebound. De kansen vielen nu over en weer. De ingevallen Somers kopte naast voor Cercle. Aan de andere kant moest Didillon opnieuw vol aan de bak op een vrije trap van Kaya.

Foto: Isosport

Somers matchwinnaar

Tien minuten voor tijd beleefde Thibo Somers zijn ‘moment de gloire’. Het jeugdproduct van Cercle pakte na een hoekschop uit met een fraaie omhaal en verraste Coucke in de verste hoek. KV zette alles op alles om nog een puntje uit de brand te slepen. In de ultieme slotfase leek Togui daar nog voor te zorgen maar het doelpunt van de spits werd afgekeurd voor een voorafgaande fout van Vranckx. Een vreemde beslissing van ref Van Damme want op de herhaling leek er weinig tot niets aan de hand. Het protest van KV Mechelen mocht niet baten - Vrancken werd zelfs nog getrakteerd op een gele kaart. De Mechelaars lijden zo hun eerste nederlaag van het seizoen. Cercle Brugge kan met 6 op 9 spreken van een meer dan geslaagde start.

KV Mechelen: Coucke, Kabore, Peyre, Bushiri (82’ Vanlerberghe), Bijker, Van Damme, Schoofs, Vranckx, Hairemans (63’ De Camargo), Togui, Storm (63’ Kaya)

Cercle Brugge: Didillon, Decostere, Ueda, Taravel, Velkovski (90’ Corryn), Omolo, Vanhoutte, Hoggas, Hotic, Ugbo (67’ Somers), Hazard (72’ Gory)

Doelpunten: 37’ Togui (geen assist), 54’ Ugbo (Hoggas)1-1, 57’ Hotic (Taravel) 1-2, 64’ Vrancx (geen assist) 2-2, 80’ Somers (geen assist) 2-3

Gele kaarten: 29’ Omolo (fout), 72’ Vrancx (fout), 74’ Taravel (fout), 82’ De Camargo (fout), 88’ Kaya (protest)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Kevin Van Damme

Foto: Isosport