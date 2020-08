Californië roept hulp in van Canada en Australië om 560 verwoestende bosbranden te blussen

Californië worstelt om enorme branden, die bossen en huizen verwoesten, onder controle te krijgen. Meer dan 12.000 brandweerlui vochten tegen het vuur. Zes lieten het leven. Daarom roept de gouverneur van Californië Canada en Australië ter hulp. “Deze branden putten onze middelen en ons personeel uit”, zegt Gavin Newson.

In de Amerikaanse staat Californië woeden momenteel bijna 560 natuurbranden. De meeste daarvan zijn klein, maar sommige zijn de voorbije 24 uur in omvang verdubbeld. In het noorden woeden bovendien twee erg hevige branden die tot de zwaarste bosbranden in de geschiedenis van de staat worden gerekend. Ook het iconische Redwoods State Park, waar één van de hoogste bomen ter wereld staat, staat in brand.

De vuurhaarden van bovenaf gezien Foto: AFP

De bosbranden zijn veroorzaakt door een combinatie van extreme droogte, hoge temperaturen, en duizenden blikseminslagen die de voorbije week werden geregistreerd in Death Valley National Park.

Zeker zes mensen zijn omgekomen, 43 mensen raakten gewond en al meer dan 500 huizen en andere gebouwen zijn verwoest. Inmiddels hebben ruim 175.000 inwoners het dwingende advies gekregen een veilig heenkomen te zoeken. Tienduizenden woningen worden bedreigd door de vlammen.

Hulp uit tien staten

Meer dan 12.000 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden, bijgestaan door blusvliegtuigen en helikopters.

De bossen kleuren rood Foto: AP

“Deze branden putten onze reserves en ons personeel uit”, zegt gouverneur Gavin Newsom van Californië. Hij heeft hulp gevraagd en gekregen van de brandweer uit tien andere Amerikaanse staten, onder meer Oregon, New-Mexico en Texas.

Maar hij richt zich voor hulp ook tot Canada en Australië. De Australische brandweer noemde hij “de beste bestrijders van natuurbranden ter wereld”.

Lichtpunt

Nu al lijkt er vooruitgang geboekt te worden. De afnemende wind hielp de hulpverleners en brandweermensen zaterdagmiddag om de vlammen tijdelijk in sommige gebieden terug te dringen, zo meldt de krant The New York Times. Al blijft het voorlopig afwachten of het de goeie kant uitgaat. Nog altijd staat er meer dan 3.000 vierkante kilometer land in lichterlaaie, waarschuwt de Californische gouverneur.

Schrik voor corona

Bijkomend probleem is het coronavirus, dat lelijk huishoudt in Californië. Met meer dan 650.000 coronagevallen heeft de staat ook het hoogste aantal infecties in de VS. Sommige evacués hebben gezegd dat ze bang zijn om naar noodopvangcentra te gaan.

Een vrouw vertelde CNN dat ze gedwongen was te vluchten naar een buurthuis in Vacaville, maar weigerde naar binnen te gaan uit angst voor COVID-19.

“We hebben niet alleen te maken met Covid, maar ook met de hitte en nu met de branden”, zei Cheryl Jarvis, die zei dat ze sliep in haar Toyota Prius.

Amerikaanse agentschappen hebben de richtlijnen voor rampenparaatheid en evacuatie bijgewerkt in het licht van Covid-19. Mensen die mogelijk moeten vluchten, is verteld dat ze ten minste twee gezichtsmaskers per persoon moeten dragen, evenals desinfecterende handgel, zeep en desinfecterende doekjes.

Klimaatverandering

Californië heeft jaarlijks te kampen met bosbranden, maar de laatste jaren worden ze steeds heftiger. Ook duurt het bosbrandenseizoen elk jaar langer door opwarming en extreme droogte, factoren die voor een groot deel worden gezien als gevolg van klimaatverandering.