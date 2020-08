Paris Saint-Germain bewijst: succes is te koop

De klassieke voetbalromanticus vindt het maar niks, maar Paris Saint-Germain kan zondagavond bewijzen dat een miljardeninvestering binnen tien jaar zijn vruchten kan afwerpen in het Europese topvoetbal. Het winnen van de Champions League, ten koste van medefinalist Bayern München, zou de ultieme kroon zijn op het werk van Qatar Sports Investments, dat de Franse topclub in 2011 overnam.

Sinds PSG in Qatarese handen viel, gaf de club meer dan 1,3 miljard euro uit aan nieuwe spelers en bleef het op dat gebied clubs als Manchester United en Real Madrid voor. In Frankrijk resulteerde dat al snel in een binnenlandse hegemonie. PSG pakte sinds 2011 liefst 25 prijzen, waarvan zeven Franse landstitels, elf bekers en zeven Franse Supercups. Maar het ultieme werd nog niet bereikt door eigenaar Nasser Al-Khelaifi. Als steenrijke sjeik tel je pas écht mee als je de Champions League wint.

Jarenlange frustratie

En net als voor ’oliebroer’ Manchester City zit daar nu juist een jarenlange frustratie bij PSG. In de eerste seizoenen onder Qatar Sports Investments telde PSG veel geld neer voor grote namen als Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Thiago Silva en natuurlijk Zlatan Ibrahimovic. Later volgden onder anderen Edinson Cavani en Angel Di Maria. Ondanks die miljoeneninvesteringen kwam de Parijse grootmacht in de Champions League telkens niet verder dan de kwartfinales. Sterker nog, de laatste drie seizoenen eindigde het avontuur zelfs in de achtste finales.

Nasser Al-Khelaifi betaalde in 2017 222 miljoen voor Neymar. Foto: AFP

De frustratie over het uitblijven van succes in het miljoenenbal verleidde Al-Khelaifi om nóg meer geld uit te geven. De club brak in 2017 zelfs een transferrecord, door liefst 222 miljoen euro neer te tellen voor de komst van de Braziliaanse superster Neymar. Kort daarna rekende PSG ook nog eens 180 miljoen euro af voor het toen pas 18-jarige toptalent Kylian Mbappé. Die investering van ruim 400 miljoen euro zorgde destijds voor veel gefronste wenkbrauwen en discussies over de grenzeloze gekte op de transfermarkt, maar lijkt nu toch zijn vruchten af te werpen in Parijs.

De torenhoge transfersommen voor het tweetal heeft PSG allang terugverdiend in commercieel opzicht, door de stijging van tv-gelden en met de wereldwijde shirtverkoop. Maar minstens zo belangrijk voor de club: het superduo Neymar-Mbappé betaalt zijn marktwaarde dit seizoen uit op het veld en heeft een gouden connectie. De twee verkeren in topvorm en loodsten PSG bijna gezamenlijk naar de Champions League-finale.

Mbappé en Neymar in hun hotel in Lissabon, waar ze in quarantaine zitten in afwachting van de finale. Foto: AP

Kijk de statistieken er maar op na. De 28-jarige Neymar maakte in zes Champions League-duels drie doelpunten en gaf vier assists. Zijn dribbels zijn bovendien om van te watertanden en nauwelijks af te stoppen door tegenstanders. Mbappé schoot in negen duels vijf keer raak en was goed voor zes assists. De superspits is nog altijd pas 21 jaar. Van het duo wordt verwacht dat het vandaag (om 21 uur in Lissabon) weer opstaat en PSG de grootste prijs in de clubhistorie bezorgt.

En dat moet dan weer de opstap zijn naar meer. Want met Neymar en Mbappé lijkt PSG de twee spelers in huis te hebben die straks eenzaam aan de top staan wanneer Lionel Messi (33) en Cristiano Ronaldo (35) hun voetbalschoenen aan de wilgen hangen. Dat tijdperk komt steeds dichterbij en kan misschien vanavond al een beetje worden ingeluid.