Politie schiet vluchtende zwarte verdachte neer in Louisiana

Politieagenten in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana hebben vrijdagavond een op de vlucht geslagen zwarte verdachte doodgeschoten. Volgens de politie was het slachtoffer gewapend met een mes.

Ze hadden eerst tevergeefs gebruikgemaakt van tasers om de man, Treyford P., te stoppen. Agenten zouden vervolgens het vuur hebben geopend, toen de 31-jarige in een kleine supermarkt wilde wegvluchten.

De politieagenten werden vrijdagavond opgeroepen omdat er een incident was met een man die gewapend was met een mes. Agenten probeerden de 31-jarige te arresteren, maar hij vluchtte te voet.

De politie heeft geen informatie verstrekt over het aantal afgevuurde schoten. De verdachte werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij dood werd verklaard. In de mediaberichten werd gesproken van een tiental schoten die zouden zijn afgevuurd.

Ben Crump, de advocaat van de familie van het slachtoffer, eist volledige opheldering over het “zorgeloze schieten en de tragische dood van de man”. Hij vindt dat de verantwoordelijke politiefunctionarissen op staande voet moeten worden ontslagen. “Treyford was door de agenten omsingeld en werd meer dan tien keer geraakt.”

Crump verspreidde via Twitter een video die een getuige zou hebben gemaakt van de situatie. Daarop is te zien dat een zwarte man langzaam wegloopt bij de politiemensen. Als hij de ingang van een tankstation nadert, schieten ze verscheiden keren en van dichtbij op hem.

In de VS zijn er sinds eind mei op veel plaatsen massale protesten geweest tegen racisme en politiegeweld als gevolg van het doden van de ongewapende Afro-Amerikaanse George Floyd bij een brutale politieoperatie in de stad Minneapolis in de deelstaat Minnesota op 25 mei. Ben Crump was toen ook advocaat van de familie Floyd.