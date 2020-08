Politie zoekt naar man met bivakmuts die jongen (10) wilde kidnappen

Het incident deed zich voor in het provinciaal domein Bulskampveld in Beernem Foto: Anja Matthys - Eeklo

Beernem - In provinciaal domein Bulskampveld in Beernem zou zich dinsdagnamiddag een merkwaardig incident voorgedaan hebben. Een tienjarige jongen zou er door een man met bivakmuts zijn vastgepakt maar kon zich losrukken, zo schrijft de Krant van West-Vlaanderen. Het parket bevestigt de melding.

De jongen deed dinsdagnamiddag in provinciaal domein Bulskampveld in Beernem de schrik van zijn leven op. “Hij was er met zijn oma en zijn twee zusjes om er in het bos te gaan wandelen en deel te nemen aan een zoektocht”, vertelt zijn moeder in de Krant van West-Vlaanderen.

“Op een bepaald moment liep hij wat voorop en verdween hij uit beeld voor z’n oma en zussen. Plots hoorden ze hem erg luid schreeuwen. Mijn oudste dochter trof hem lijkbleek en trillend aan. Volgens mijn zoon sprong plots een volledig in het zwart geklede man met een bivakmuts van achter een boom. Hij zou mijn zoon bij zijn middel vast gegrepen hebben en legde kennelijk ook zijn hand op zijn mond, als om hem te doen zwijgen. Mijn zoon zou dan in die man zijn hand gebeten hebben en schopte ook tegen een van zijn knieën. Daardoor heeft hij blijkbaar zijn greep gelost en moet hij weggelopen zijn.”

Politie erbij gehaald

Het parket bevestigde intussen dat er bij politiezone Het Houtsche aangifte werd gedaan en dat de informatie aan het parket werd overgemaakt. “De lokale politie zoekt dit verder uit, maar voorlopig is er bij mijn weten nog niet meer duidelijkheid”, aldus substituut procureur Yves Segaert-Vandenbussche.

Wie iets heeft gehoord of gezien kan contact opnemen met politiezone Het Houtsche op 050-82.08.00.