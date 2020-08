Antwerp boekt eerste zege van het seizoen, AA Gent blijft met historisch slechte 0 op 9 achter

Antwerp heeft zijn eerste competitiezege beet. Dieumerci Mbokani (34) scoorde al snel en AA Gent bleek ook onder Bölöni niet bij machte om punten te pakken. Een titelkandidaat die start met een 0 op 9, het is ongezien.

Geen supporters op de Bosuil, maar wel áchter de Bosuil, waar enkelingen vuurwerk afschoten. De vraag was: kregen we ook vuurwerk op het veld? Het leek er even op, want na vier minuten moest het al 1-0 staan. Na een hoekschop was de debuterende Roef al geklopt en moest Haroun de bal in het lege doel trappen. Vanaf drie meter vlamde de Antwerp-aanvoerder echter over. Het scoren verleerd, misschien? Zijn laatste goal dateert van oktober 2018.

Geen Gentse ideeën

We hadden Haroun trouwens graag nog eens tegen zijn maatje zien spelen, maar Odjidja ontbrak bij Gent door een knieblessure en zat op de tribune. Een streep door de rekening van Laszlo Bölöni, die dan maar Bezus bracht – die had hij destijds nog graag naar The Great Old zien komen. De Oekraïener werd wel meteen stevig aangepakt door Verstraete, die altijd al op het randje speelt en tegen zijn ex-club extra gemotiveerd was.

Zeventien minuten ver noteerden we de tweede grote kans van de wedstrijd. Opnieuw was Haroun erbij betrokken, maar dit keer kroop hij in de rol van aangever. Hij ging goed door op rechts, zette voor en Mbokani klopte Plastun in de lucht en Roef overhoeks. De eerste goal voor de Gouden Stier van vorig seizoen en meteen een mooie. Hij oogde trouwens héél gretig en maakte voorin veel meters.

Dieumerci Mbokani bleek alweer beslissend voor Antwerp. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

0 op 6 en 1-0 achter, het was nu aan Gent om (dringend) te reageren. Maar van een schokeffect na de trainerswissel was geen sprake. De Buffalo’s konden amper iets beginnen tegen het stevige blok van de thuisploeg - veel steviger dan vorige week op Cercle. Ze misten ideeën en creëerden amper gevaar. Castro-Montes - dit keer op linksback, Botaka debuteerde op rechts - probeerde het dan maar eens van buiten de zestien. Maar Butez kon nog net bij zijn knappe krul. Dat was het zo’n beetje voor rust. Veel te weinig, moest ook voorzitter De Witte vaststellen.

Butez blijft overeind

In de eerste tien minuten ná rust zagen we een veel vinniger Gent. Yaremchuk kon al snel afdrukken en nadien ook koppen, Kums haalde eens uit, net als Bezus. Alleen waren al die pogingen nog niet precies genoeg om Butez te bedreigen. De doelman bleef nog vrij vlot overeind. Dan moest Roef zich toch ietsje meer reppen, zowel toen Haroun naar de benedenhoek kopte als toen Mbokani uit een schuine hoek trapte.

AA Gent vond geen weg langs Jean Butez. Foto: Photo News

De aanvalsgolf van de bezoekers was opnieuw gaan liggen en vers bloed was nodig. Het duurde tot een kwartier voor tijd tot Bölöni ingreep en hij Yaremchuk voor Depoitre wisselde. Niangbo volgde al snel en loste Bezus af. De enige overgebleven Oekraïener was nu Plastun. Misschien kon hij de scheve situatie rechtzetten op een stilstaande fase?

Ook Ivan Leko zette een paar nieuwe pionnen in. Met Juklerod en Hongla koos hij voor meer zekerheid. Butez zette zijn goeie prestatie nog wat kracht bij door Niango af te stoppen en zorgde ervoor dat zijn ploeg zijn eerste driepunter op zak kon steken. En Gent… Tja, Gent. 0 op 9, daar bestaan maar twee woorden voor: historisch slecht. Wanneer volgt de wederopstanding? Volgende week thuis tegen KV Mechelen dan maar?

Eindstand: 1-0

Antwerp: Butez, Seck, Batubinsika, De Laet, Lamkel Zé, Verstraete (89’ Pius), Haroun, De Pauw, Refaelov (75’ Juklerod), Mbokani en Gerkens (81’ Hongla)

AA Gent: Roef, Botaka, Plastun, Ngadeu, Castro-Montes, Owusu, Kums, Dorsch, Bezus, Yaremchuk (74’ Depoitre) en Kleindienst

Doelpunten: 17’ Mbokani 1-0

Gele kaarten: Batubinsika, Kums, De Pauw

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jonathan Lardot