Twijfels over Navas bij PSG, Bayern zal tactiek niet aanpassen

Zondagavond staan Bayern München en PSG tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Voor het eerst in 22 jaar staan er opnieuw twee landskampioenen in de finale. Het belooft dan ook een wedstrijd te worden om duimen en vingers bij af te likken. Een dag voor de wedstrijd blikten de beide coaches nog eens vooruit.

PSG-trainer Thomas Tüchel had op zijn persbabbel goed nieuws te melden. Zowel Marco Verratti, als Idrissa Gueye zijn beschikbaar. De twee middenvelders hebben een belangrijke plek in het spelsysteem van de Duitser. Minder leuk nieuws kwam er over doelman Keylor Navas. De Costa Ricaan liep een blessure op in de kwartfinale tegen Atalanta. Zijn coach schat de kans dat hij de finale haalt “50/50”.

“Marco (Verratti) en Idrissa (Gueye) trainden afgelopen dagen probleemloos mee. Beide middenvelders zijn dan ook beschikbaar”, verklaarde Tuchel.

“Voor Keylor is de situatie anders. Hij gaat zaterdagavond voor het eerst een volledige training afgewerkt hebben. Daarna nemen we de beslissing. En het zal ja of neen zijn, niet iets dat tussen beide ligt”, aldus de coach.

De afwezigheid van Navas zou een aderlating betekenen voor PSG, dat de ervaring van de drievoudige Champions League-winnaar absoluut kan gebruiken. Navas won met Real in 2016, 2017, 2018 de Cup. “Ik praat er vaak over met Keylor, ook voor de halve finale deden we dat. Maar we hebben met Angel di Maria (in 2014) en Neymar (in 2015) nog twee spelers die de Champions League hebben gewonnen”, verklaarde de Duitse trainer.

Bayern München heeft als club meer ervaring, en speelt al voor de elfde keer de finale. “Dat is in deze competitie een klein voordeel. Bayern heeft meer ervaring heeft met het spelen van belangrijke finales. Toch hebben we vertrouwen. We voelen dat we deze finaleplaats hebben verdiend en zijn klaar voor de overwinning.”

De enige andere Franse club die de Champions League kon winnen was Marseille in 1993, ook met een buitenlandse coach. Tuchel kan na 27 jaar in de voetsporen van Raymond Goethals treden.

“We gaan ons niet aanpassen aan Neymar en Mbappé”

Bayern München zet graag hoog druk en is van plan om dat ook zondag te doen in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. "We houden vast aan onze filosofie. Onze speelstijl onderscheidt ons en garandeert ons succes", vertelde trainer Hans-Dieter Flick zaterdag op een virtuele persconferentie.

Offensief oogt Bayern ronduit indrukwekkend, maar in de recente wedstrijden toonde de verdediging soms toch zwakkere plekken en met Neymar en Kylian Mbappé heeft PSG twee wel heel snelle jongens in de rangen. "Natuurlijk heeft PSG veel kwaliteit in huis. We mogen hen gewoon niet de ruime geven om hun passes te versturen", weet Flick. "We moeten vroeg druk zetten."

Flick gaat ervan uit dat hij weer kan rekenen op centrale verdediger Jerome Boateng, die in de halve finale tijdens de rust met een spierblessure gewisseld moest worden. Rechtsachter Benjamin Pavard, die na een voetblessure enkele minuten meespeelde tegen Lyon, moet niet in de basis verwacht worden. Winger Kingsley Coman krijgt wellicht de voorkeur op ex-Bruggeling Ivan Perisic, die nochtans de laatste drie wedstrijden startte. "Ik heb nog niets beslist, maar omdat het de derde wedstrijd op zo'n korte tijd is, is het misschien tijd voor frissere krachten", zegt Flick.

"We hebben een plan en hopen dat we dat kunnen uitvoeren. Om te winnen, zal elke speler honderd procent moeten zijn. Mentaal is mijn team er alvast klaar voor. Ze zullen er alles aan doen om de titel binnen te halen."