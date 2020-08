Minnares van voormalig Spaanse koning Juan Carlos heeft nergens spijt van

De band tussen de koning en de prinses, hier in 2006, was intens Foto: ISOPIX

Is prinses Corinna Zu Sayn-Wittgenstein van plan een schandaalboek te schrijven over haar affaire met Juan Carlos? Het zou wel eens goed kunnen. Wellicht tot afgrijzen van de Spaanse koning sprak de vrouw voor het eerst openhartig met de Britse BBC Radio over hun spraakmakende affaire. “Ik heb nergens spijt van.”

Terwijl de voormalige Spaanse koning Juan Carlos, verdacht van corruptie, naar Abu Dhabi gevlucht is, laat zijn ex-minnares Corinna Zu Sayn-Wittgenstein steeds meer van zich horen. In een openhartige radio-interview met een journalist van de BBC komen er ook sappige details van hun relatie naar boven.

Wanneer het begon

Over wanneer de vonk tussen hen twee is overgesprongen bijvoorbeeld. Dat was tijdens een schietpartij in 2004, waar ze beiden aanwezig waren. Toen zijn geweer het begaf, snelde zij hem ter hulp en vertelde hem wat er precies fout liep.

Toen is de affaire begonnen, zegt de 55-jarige Sayn-Wittgenstein. Ze geeft ook toe dat de twee meteen een “sterke, diepe en betekenisvolle relatie” hadden. Juan Carlos wilde zelfs met haar trouwen. Hij belde haar voortdurend. Tot tien keer per dag.

“Ik was erg verliefd op hem, maar ik was ook realistisch. Ik wist dat het heel moeilijk zou kunnen worden. Ik was ervan overtuigd dat onze verhouding de monarchie zou kunnen destabiliseren.”

Over zijn huwelijk met Sofia was de koning duidelijk. “Ze hadden de afspraak alleen samen naar buiten te treden voor de kroon, maar verder leefden ze hun eigen leven, los van elkaar”, aldus Corinna.

Vijf jaar heeft hun verliefdheid geduurd. In 2009 was het plots over, toen Corinna ontdekte dat Juan Carlos er nog een andere scharrel op nahield. “Het heeft me letterlijk verwoest, het was het laatste wat ik had verwacht. Ik had echt emotionele steun nodig nadat mijn vader was overleden, maar het nieuws was een enorme emotionele schok. Ik heb me een paar maanden heel slecht gevoeld.”

Over de olifantenjacht

Maar in 2012 had Juan Carlos plots spijt en wilde Corinna terug. Hij schonk haar zomaar even 65 miljoen euro uit “dankbaarheid, liefde en om mij terug te winnen”, zegt ze. Datzelfde jaar nodigde hij haar ook uit voor een safari in Botswana. Maar ze twijfelde om mee te gaan.

“Ik had het gevoel dat Juan Carlos me probeerde te overhalen bij hem terug te komen, en ik wilde hem geen valse hoop geven. Ik had dus al zo mijn voorgevoelens over deze reis.” De safari in Botswana was een verjaardagscadeau van de voormalig koning aan Alexander, het liefdeskind van het koppel.

De foto die de wereld schokte Foto: RR

Nooit had Juan Carlos gedacht dat een reisje, waar oorspronkelijk niemand iets van afwist, zijn reputatie met de grond zou gelijkmaken. Toen een foto circuleerde, waar Juan Carlos trots poseert met een dode olifant, heeft de Spaanse pers en later het gerecht hem nooit meer losgelaten.

Al beweert Corinna met die fel bekritiseerde jacht niks te maken te hebben. “Ik heb de olifant achteraf gezien omdat iedereen ging kijken”, vertelt ze aan de BBC. “Maar ik ben na twee minuten weggelopen. Ik ben een jager, maar ik heb nog nooit van mijn leven een olifant gedood en zal dat ook nooit doen. Voor mij was de hele jachtervaring in die zin traumatisch.”

Na de reis werd ze onder druk gezet, vervolgt ze. Ze werd bedreigd als ze met de media over Juan Carlos zou spreken. De Spaanse geheime dienst, zo beweert ze, zou haar gevolgd en gecontroleerd hebben.

“Geen spijt”

Ondanks moeilijke momenten en vaak onaangename herinneringen beklaagt ze zich niets: “Ik heb helemaal geen spijt van mijn romantische relatie met Juan Carlos. Ik heb heel eerlijke gevoelens voor hem. En ik ben buitengewoon verdrietig over de wending die alles heeft genomen.”