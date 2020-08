Opdrachtgever van moord op journaliste in Mexico krijgt 50 jaar cel

Een man die de opdracht gaf tot het vermoorden van de journaliste Miroslava Breach in 2017, is door een rechter in Mexico veroordeeld tot 50 jaar cel.

De rechter oordeelde dat Juan Carlos Moreno, bijgenaamd “El Larry”, het brein was achter de moord op Breach. De journaliste deed voor de kranten La Jornada en Norte verslag van de drugsoorlog in de stad Chihuahua in het noorden van Mexico en was een van de elf journalisten die in 2017 werd gedood. Op 23 maart van dat jaar werd ze bij het verlaten van haar huis in haar auto doodgeschoten.

Sinds 2000 zijn in Mexico meer dan 100 journalisten vermoord. De meeste van die moorden blijven onopgelost.

