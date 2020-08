Trump heeft “geen principes” en “je kan hem niet vertrouwen”, zegt zus Maryanne Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is “wreed”, “een leugenaar” en “heeft geen principes”. Dat heeft zijn oudere zus Maryanne gezegd in in geheim gemaakte opnames waarover de Washington Post zaterdag bericht.

Maryanne Trump Barry (83) is een vroegere federale rechter, en had in het gesprek vooral kritiek op de migratiepolitiek van de president, omdat dat beleid ertoe leidt dat ouders aan de grens van hun kinderen gescheiden worden en naar detentiecentra gestuurd worden. “Het enige wat hij wil is zijn achterban plezieren”, zegt ze in de opnames. “Hij heeft geen principes. Geen. Geen. En zijn achterban, komaan, als je religieus bent, dan wil je mensen helpen. Dan doe je dat niet.”

De opnames onthullen hoe diep de onenigheid zit tussen de president en zijn zus. Ze belichten de kloof die al ontstond in de jaren tachtig, toen Barry Trump om een gust vroeg. Sindsdien heeft Trump daarvan gebruikgemaakt om de eer van haar succes op te eisen. Op een gegeven moment vertelde ze tegen haar nicht: “Dit is zo belachelijk, de onzin en de wreedheid. Donald is wreed.”

Fraude bij ingangsexamen

Barry heeft nog nooit eerder publiekelijk gesproken over de meningsverschillen tussen haar en de president. En haar buitengewone openhartige opmerkingen die te horen zijn in de opnames, zijn de meest kritische opmerkingen die een van zijn broers en zussen over hem heeft gemaakt. Nog nooit heeft iemand van de familie, behalve Mary Trump (55), de president zo publiekelijk berispt. Het was dan ook Trumps nicht Mary die de opnames maakte. Zij kwam enkele weken terug al in de belangstelling te staan met haar boek “Too Much and Neven Enough”, een boek over Trump en de “exotische familie” waaruit hij afstamt. Een boek waarvan Trumps jongere broer Robert, die vorige week overleed, tevergeefs de publicatie van heeft proberen tegenhouden. Op de dag van de publicatie werden maar liefst 950 exemplaren verkocht. Aan de Washington Post vertelde Mary onlangs ook dat haar oom ongeschikt is om president te zijn en ze van plan is “er alles aan toe doen om Joe Biden te laten winnen.”

In de opnames waarover de Washington Post nu bericht, bevestigt Maryanne Trump Barry verder nog dat de president gefraudeerd heeft bij zijn ingangsexamen voor de universiteit, zoals ook in het boek van Mary Trump te lezen staat. “Hij is binnengeraakt op de University of Pennsylvania omdat hij de examens door iemand anders liet doen”, zegt Maryanne, en ze zegt de naam van die persoon nog te kennen. Noch de president, noch het Witte Huis hebben al gereageerd op de opnames.