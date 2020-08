Raphaël Holzhauser (Beerschot) blinkt met een jaar vertraging uit in 1A: “Ik heb de logo’s van alle clubs waar ik gespeeld heb op mijn rug laten tatoeëren. Er is nog plaats, ja”

Hij had heel even overwogen meteen zijn koffers weer te pakken, toen ruim een jaar geleden bleek dat hij met Beerschot niet in 1A, maar in 1B zou uitkomen. Godzijdank deed hij het niet, want vandaag ontpopt de Oostenrijkse spelverdeler Raphaël Holzhauser (27) zich na twee speeldagen toch tot smaakmaker in de competitie waarvoor hij een jaar geleden naar België gekomen was. “Misschien is 1A wel beter voor mij dan 1B.”