Man (28) sterft nadat hij minutenlang door agenten in bedwang wordt gehouden op asfalt tijdens snikhete dag

In de Verenigde Staten liggen agenten opnieuw onder vuur door mensenrechtenactivisten na een arrestatie die leidde tot de dood van de verdachte. Ramon Timothy Lopez (28) worstelde zes minuten op hete asfalt met agenten “omdat hij zich verzette”, maar reageerde plots niet meer toen hij gearresteerd was. De twintiger overleed later in het ziekenhuis. De oorzaak van de dood van de man en de mogelijkheid dat hij tijdens de arrestatie onder invloed was, worden nog onderzocht.

Op 4 augustus werd de politie van Phoenix, Arizona, opgeroepen omdat een man zich “verdacht gedroeg” op een parking. De man gedroeg zich volgens de beller vreemd, had een gescheurde broek aan en stak zijn tong uit. Toen een agent arriveerde, zette Ramon Timothy Lopez (28) het op een lopen. De twintiger stal nog een drankje in een winkel, toen de agent hem weer in de gaten kreeg en de achtervolging inzette.

Na een korte achtervolging waarbij Lopez het drankje naar de agent gooide, belandden beide mannen op straat, in temperaturen die die dag opliepen tot 38 graden. De agent had intussen hulp gekregen van twee collega’s, die volgens de woordvoerder van de politie van Phoenix “alle moeite hadden om de verdachte in bedwang te houden”. Volgens het politierapport hebben de drie agenten verklaard dat Lopez “superkrachten” had, waardoor het erg moeilijk was hem te arresteren.

Na een gevecht van zes minuten op het hete asfalt, konden de agenten Lopez arresteren. Maar een minuut nadat hij in de patrouillewagen zat, reageerde de twintiger niet meer. De agenten probeerden hem nog tevergeefs bij bewustzijn te brengen door water over hem te gieten. De brandweer bracht Lopez naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar hij werd doodverklaard.

Door zijn bizarre gedrag en de “superkrachten” van Lopez, vermoedt de politie dat hij onder invloed van drugs was. Volgens zijn vriendin had Lopez echter mentale problemen en leed hij aan paranoïde schizofrenie, een aandoening die hallucinaties en bijvoorbeeld achtervolgingswaanzin kan veroorzaken.

Volgens de woordvoerder van de politie wordt de zaak onderzocht, en beelden van de bodycams van de agenten werden vrijgegeven. Maar mensenrechtenactivisten zijn van mening dat de agenten hun boekje te buiten gingen. “De politie faalt opnieuw in haar missie om te dienen en te beschermen”, aldus Ben Crump, de advocaat die de families van George Floyd en Breonna Taylor - beiden slachtoffers van politiegeweld - bijstaat. “Wanneer zullen agenten het leren dat het gebruik van overdreven geweld altijd verkeerd is?”