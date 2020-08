Navalny’s team geeft zondagavond uitleg over vergiftiging

Medewerkers van de Kremlincriticus Aleksej Navalny zullen zondagavond (om 18.00 uur Belgische tijd) op hun internetkanaal meer informatie geven over de mogelijke vergiftiging van de opposant. “We zullen alles vertellen wat er tot nu toe bekend is over de vergiftiging van Aleksej”, kondigde zijn woordvoerster Kira Jarmisj aan.

Navalny werd zaterdag vanuit Siberië overgevlogen naar Duitsland, waar hij in het Charité-ziekenhuis in Berlijn verder onderzocht zal worden. De veertiger was enkele dagen geleden onwel geworden op een vliegtuig. Zijn omgeving gaat ervan uit dat hij vergiftigd werd. De thee die hij voor de vlucht dronk, zou vergiftigd zijn geweest. Hij ligt in een coma.

De Russische artsen in Omsk zeiden van hun kant dat er geen sporen van vergiftiging terug te vinden zijn. Zij gaan eerder uit van een stofwisselingsprobleem. De dokters in het Berlijnse ziekenhuis willen Navalny eerst grondig onderzoeken alvorens ze uitspraken doen over wat er aan de hand is en welke behandeling zal volgen. Aleksej Navalny is een van de grootste critici van Russisch president Vladimir Poetin.

