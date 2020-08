Nieuwe “Mars voor de Vrijheid” tegen president Loekasjenko

Twee weken na de omstreden presidentsverkiezing in Wit-Rusland komen de tegenstanders van president Aleksander Loekasjenko zondagnamiddag opnieuw samen in een “Mars voor de Vrijheid”. Ondanks het regenachtige weer worden tienduizenden mensen verwacht in de hoofdstad Minsk.

Vorige zondag was er ook al zo’n “Mars voor de Vrijheid”, met tienduizenden deelnemers. Ook demonstreerden de aanhangers van de oppositie in Wit-Rusland tegen het politiegeweld. Volgens een verslaggever van Reuters waren er zo’n 200.000 deelnemers.

Vier doden

In Wit-Rusland wordt al bijna twee weken massaal gedemonstreerd tegen het regime van Loekasjenko. Die heerst al een kwart eeuw met harde hand over de voormalige Sovjetstaat. Boze burgers denken dat op grote schaal verkiezingsfraude is gepleegd om de 65-jarige president in het zadel te houden. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zei zaterdag in een interview met persbureau Reuters dat Loekasjenko vroeg of laat zal moeten vertrekken.

Het aantal doden bij de protesten in Wit-Rusland is gestegen naar vier. Een 28-jarige man die sinds 12 augustus werd vermist is dood in een park gevonden, meldde het mensenrechtencentrum Wesna. De doodsoorzaak is nog onbekend.

