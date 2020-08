Oncoloog waarschuwt: “Ik zie tumoren waarvan ik dacht dat ze alleen nog in geschiedenisboeken stonden”

Door het coronavirus lieten minder mensen zich onderzoeken op kanker, wat er toe geleid heeft dat dokters nu meer geavanceerde tumoren ontdekken. Gert De Meerleer, kliniekhoofd radiotherapie-oncologie aan de UZ Leuven, maakt zich zorgen. “Collega-oncologen zien borsttumoren die veel groter zijn dan vroeger”, zegt hij aan VRT NWS.

Midden juli werd er al door de Stichting Kankerregister aan de alarmbel getrokken. Want in april lag het aantal kankerdiagnoses 44 procent lager dan in april 2019. Het gevolg van de wereldwijde pandemie waar we mee te kampen hebben. Want door het virus werden heel wat niet-noodzakelijke onderzoeken uitgesteld alsook preventieve bevolkingsonderzoeken naar verschillende soorten kankers waaronder borst-, dikkedarm-, en baarmoederhalskanker. Ook na de versoepeling bleven mensen weg van het ziekenhuis uit vrees om besmet te raken,waardoor de kankerdiagnoses in sommige gevallen veel te laten kunnen worden vastgesteld.

“We moeten nu geavanceerdere tumoren proberen te genezen, met dikwijls zwaardere therapieën, complexere, duurdere. En wat veel van mijn collega’s aangeven, het moet allemaal nu en snel en we hebben daar niet altijd de tijd en de ruimte voor”, zegt Geert De Meerleer aan VRT NWS. “Ik zie de laatste weken in de praktijk tumoren waarvan ik dacht dat ze alleen nog in de geschiedenisboeken stonden. Collega-oncologen zien borsttumoren die veel groter zijn dan vroeger.”

Volgens De Meerleer heeft dit niet enkel gevolgen voor nu, maar ook voor de toekomst. Want hoe later een tumor wordt gevonden, hoe groter de kans op herval is: “We vrezen voor een oversterfte door kanker binnen enkele jaren.”