Londense zoo verwelkomt schattige baby-gorilla

In de Bristol Zoo is woensdag een schattige baby-gorrila geboren. Hoewel het geweten was dat Kala, een negen jaar oude gorilla, in verwachting was, kwam het nieuws als een verrassing.

Kala, een negen jaar oude gorilla, kon elk moment bevallen. En dat gebeurde ook deze week. Want toen medewerkers langs haar verblijf passeerden in de zoo van Londen, merkten ze plots dat Kala niet alleen was. In haar armen hield ze een kleine baby-gorilla vast die ze zachtjes aan het wiegen was.

Volgens de curator van de zoogdieren, Lynsey Bug, was iedereen voor de bevalling zeer voorzichtig met Kala aangezien ze in september haar eerste baby verloor na een keizersnede. “Het is mooi dat ze op een natuurlijke manier kon bevallen en dat het goed gaat met haar en de baby”, klinkt het. Volgens Bug is Kala een zeer attente moeder die erg zorgzaam is en ziet de baby er al sterk en groot uit.

De nieuwe gorilla is nu al de zesde in de dierentuin. Ze maken allen deel uit van een fokprogramma, de Westelijke Laaglandgorilla is namelijk een bedreigde diersoort is.