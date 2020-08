CLUBNIEUWS. Cercle laat Franse spits vertrekken, Andrijasevic opnieuw uitgeleend en Antwerp aast op Zuid-Koreaan

De transfermolen draait nog altijd op volle toeren. En dus werden er de voorbije uren alweer heel wat deals afgesloten. Een overzicht.

CERCLE BRUGGE. Kante naar Spaanse tweedeklasser

Cercle Brugge heeft afscheid genomen van aanvaller Aboubakary Kante. De 26-jarige Fransman verlaat de Vereniging en ondertekende een overeenkomst van drie seizoenen bij de Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada. Kante zette in juni vorig jaar nog zijn handtekening een contract voor drie seizoenen bij Cercle. Hij mocht invallen in de drie eerste competitiewedstrijden van het seizoen, maar in augustus volgde al een uitleenbeurt aan Le Mans. Bij de Franse tweedeklasser kwam Kante in totaal 20 keer in actie en scoorde hij 5 doelpunten. (belga)

CHARLEROI. Delfi naar Iran

Younes Delfi wordt uitgeleend door Charleroi. De speler heeft al afscheid genomen van de fans. De 19-jarige aanvaller keert terug naar Iran maar het is nog niet duidelijk naar welke club hij gaat. (bvv)

AA GENT. Andrijasevic opnieuw verhuurd

AA Gent verhuurt Franky Andrijasevic opnieuw voor 1 seizoen aan Rijeka. De middenvelder heeft geen toekomst bij de Buffalo’s. (ssg)

ANTWERP. Interesse in Zuid-Koreaans international

Antwerp is bezig met defensieve versterking versterking. The Great Old toont interesse in Jae-Ik-Lee, een Zuid-Koreaan die momenteel bij de Qatarese vicekampioen Al Rayyan speelt. De 21-jarige verdediger zou dit seizoen verhuurd kunnen worden aan Antwerp, zo liet de Qatarese club weten. Jae-Ik-Lee is sinds vorige zomer aan de slag in Qatar, waar hij Al Rayyan meehielp om de tweede plek in de competitie te veroveren. De competitie zit er sinds vrijdag op.