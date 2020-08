Joodse instellingen in Oostenrijk strenger beveiligd

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer heeft opdracht gegeven om alle Joodse instellingen in het land strenger te beveiligen. Dat heeft hij aangekondigd na een reeks antisemitische incidenten de voorbije dagen in de stad Graz. Zaterdag nog werd een een leider van de Joodse gemeenschap in die zuidelijke stad aangevallen.

Elie Rosen werd met een houten knuppel op het terrein van de synagoge aangevallen. Hij kon zijn auto in vluchten, waarop de aanvaller vluchtte.

Het gebedshuis was vorige week al twee keer het doelwit geweest van vandalisme, aldus de gemeenschap in een verklaring. In de nacht van donderdag sneuvelden enkele ruiten van de synagoge, een paar dagen daarvoor werden pro-Palestijnse leuzen op het gebouw en het nabijgelegen gemeenschapscentrum gespoten.

Bondskanselier Sebastian Kurz schreef op Twitter dat hij geschokt is door de aanval op Rosen en dat de autoriteiten gaan doen wat ze kunnen om de dader te vinden en de veiligheid van de Joodse gemeenschap in het land te garanderen.

Ook de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen veroordeelde de aanval op Twitter: “Haat tegen Joden en antisemitisme horen niet thuis in onze samenleving.”