Man in levensgevaar na brand in Merksem

Merksem - Een 45-jarige man is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat vrijdagmiddag een brand was ontstaan in zijn woning in de Beukenhofstraat in Merksem. Dat meldt de lokale politie van Antwerpen.

De brand woedde op de eerste verdieping van een eengezinswoning in Merksem. Het vuur ontstond ter hoogte van een zetel waarop enkele elektronische apparaten lagen op te laden, bovenop een stapel kleding. Een van de bewoners, een 45-jarige man, werd voor verzorging naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht, nadat hij heel wat rook had ingeademd. Hij verkeerde in levensgevaar.