Tienduizenden betogers op straat tegen president Loekasjenko in Wit-Rusland, leger dreigt met optreden

Tienduizenden mensen zijn in Wit-Rusland op straat gekomen om te protesteren tegen president Alexander Loekasjenko, twee weken na de omstreden presidentsverkiezingen. Het leger dreigt ermee op te treden.

Op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk kwamen zondagnamiddag burgers van allerlei overtuiging samen. Ze riepen “Uchodi!” wat zoveel wil zeggen als “Hoepel op!”.

De politie waarschuwde via luidsprekers de burgers om niet deel te nemen aan een niet-toegelaten manifestatie. Het protest verliep vreedzaam. “Massa-evenementen zijn onwettelijk. Wie eraan deelneemt zal ter verantwoording worden geroepen”, liet het minsterie van Binnenlandse Zaken weten. Ivan Kubrakov, de commandant van de stadsmilitie, zoals de politie in Wit-Rusland genoemd wordt, waarschuwde in een videoboodschap voor “provocaties”. Hij vroeg iedereen weg te blijven van manifestaties.

President Loekasjenko had eerder gevraagd om “hard op te treden” tegen protesten. En het ministerie van Defensie zei dat “wanneer er ordeverstoringen gebeuren, men ervoor beducht moet zijn dat niet de militie, maar het leger zal optreden”.