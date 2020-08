Grootste parenclub van Benelux sluit weer na twee dagen: “De overrompeling is te risicovol”

Harelbeke / Hulste - Twee dagen heeft het geduurd, maar nu gaat parenclub Acanthus in Hulste weer dicht. De overrompeling was te groot en de zaakvoerder wil geen risico’s nemen.

Na zes maanden op droog zaad konden swingers en andere liefhebbers van de vrije liefde vrijdagavond weer terecht in de Acanthus. Echter, na twee dagen besluit manager Gino Seynhaeve, om de boel weer te sluiten.

De parenclub in Hulste, de grootste in zijn soort in de Benelux, heeft naam en faam en daar is het nu het slachtoffer van. Met een klantenbestand van maar liefst 120.000 personen kon er veel volk verwacht worden.

De beperkte capaciteit van 125, in plaats van de gebruikelijke 500, zorgde ervoor dat het een overrompeling was – ondanks dat er op reservering werd gewerkt. “Niet iedereen wist echter van het reservatiesysteem”, aldus Gino. “Van Parijs tot Nederland stonden ze voor de deur. Omdat we geen risico’s willen nemen, moesten we hen de toegang weigeren. Ook nu staat de telefoon roodgloeiend: Zeker 100 telefoontjes per dag.”

Een situatie die niet vol te houden is voor de club. Zeker nu er op zondag en maandag niet op reservatie zou worden gewerkt. “We kunnen dat niet maken”, zegt Gino. “Daarom zullen we pas openen wanneer we op volle capaciteit kunnen werken. Zo’n overrompeling is gewoon te risicovol.”