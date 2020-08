Trump moet van rechtbank advocatenkosten van pornoactrice Stormy Daniels betalen

Een rechtbank in Californië heeft deze week geoordeeld dat president Donald Trump 44.100 dollar (37.400 euro) aan advocatenhonoraria moet betalen aan de voormalige pornoactrice Stormy Daniels. Daniels had de kosten gemaakt om een einde te maken aan de zwijggeldovereenkomst over de relatie die ze met Trump een decennium eerder had gehad. Dat meldt de zender NBC zondag.

Volgens de uitspraak van het Hooggerechtshof in Los Angeles had Daniels haar rechtszaak tegen Trump over de overeenkomst gewonnen. De overeenkomst werd elf dagen voor de presidentsverkiezingen van 2016 ondertekend. Onderdeel van de overeenkomst was een clausule dat de verliezende partij de gerechtskosten zou betalen.

Het was de toenmalige advocaat van Trump, Michael Cohen, die 130.000 dollar had betaald aan Daniels, nadat zij een klacht had ingediend tegen Trump onder haar echte naam Stephanie Clifford. Toen Trump verkozen was, startte Daniels een zaak om de overeenkomst nietig te verklaren.

Trump en zijn aanhangers hebben jaren ontkend dat er zwijggeld zou betaald zijn, tot Trump in mei 2018 op Twitter toegaf dat er geld betaald was en dat hij Cohen de som had terugbetaald die deze aan Daniels had gegeven.

Het Witte Huis heeft nog geen commentaar gegeven op de uitspraak van de rechtbank. Nadat haar advocaat de beslissing van de rechtbank had bekendgemaakt, schreef Daniels op Twitter “Yup. Alweer gewonnen.”